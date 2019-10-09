Son Dakika Haberleri: Zara Ziraat Odası'ndan ucuz yem anlaşması
Son Dakika Güncel Zara Ziraat Odası'ndan ucuz yem anlaşması

Zara Ziraat Odası'ndan ucuz yem anlaşması

40 dakika önce

Zara Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerin ucuz yem teminlerini sağlamak amacıyla bir firmayla anlaşma imzaladı.

Zara Ziraat Odası'ndan ucuz yem anlaşması, System.String[]

Zara Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerin ucuz yem teminlerini sağlamak amacıyla bir firmayla anlaşma imzaladı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin artan maliyetlerini azaltabilmek amacıyla geçen yıl başlattıkları ucuz yem anlaşmasını bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi.

Piyasa araştırması sonucu en uygun fiyatı veren firmayla 1 yıllığına anlaşma imzaladıklarını belirten Şimşek, "Çiftçilerimizin desteklenmesi hususunda elimizden gelen gayretleri göstermekteyiz." dedi.

Firma yetkilisi İsa Kaya ise çiftçilere piyasanın altında yem temini hususunda Zara Ziraat Odası Başkanlığı ile anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Bir yıl süre ile yaptığımız anlaşma neticesinde 14 protein, 2 bin 650 kalorili torba yemi çiftçilerimiz, Ziraat Odasından getirecekleri belge karşılığında 64 liradan alabilecekler. Olası fiyat artışı yaşanması durumunda da sözleşmeye bağlı kalarak yine piyasanın altında fiyattan yem satışı gerçekleştireceğiz. Fiyatların düşmesi durumunda da düşük fiyat uygulayacağız." diye konuştu.

Zeki Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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