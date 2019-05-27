Son Dakika Haberleri: Zara Ziraat Odası'ndan yerli buğday tarlalarına ziyaret

Zara Ziraat Odası'ndan yerli buğday tarlalarına ziyaret

5 saat önce

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede yerli buğday ekili tarlaları inceledi.

Zara Ziraat Odası'ndan yerli buğday tarlalarına ziyaret, System.String[]
Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede yerli buğday ekili tarlaları inceledi.
Yaklaşık iki ay önce ekimi yapılan yerli buğdayın gelişimini incelemek üzere tarlaları ziyaret eden Şimşek, toprak, gübre ve buğday gelişim durumlarını gözlemledi.
İncelemeler hakkında AA muhabirine açıklama yapan Şimşek, "Bölgemizde çok eski yıllarda ekilen ve 'Habeş yazlık' diye adlandırdığımız buğdayın, geçtiğimiz yıl ekimine yeniden Zara Sanayici İşadamları Derneği tarafından başlanıldı. 'Yerli Buğdayına Sahip Çık' sloganıyla pilot bölgelerde ekim yapan dernek, Habeş buğdayı tohumunu bu yıl da Şerefiye, Bolucan bölgeleri ile merkezde belirlenen arazilerde tarla sahiplerine ektirildi." dedi.
İş adamlarının attıkları bu adımı desteklediklerini belirten Şimşek, "İlçede yetiştirilen buğdayların protein değerleri 10'un altında iken Habeş yazlık buğdayının protein değeri 14,8 çıkmıştır. Bir buğdayın yemlik olmaması için 10,5 besin değerinin altına düşmemesi gerekir. Organik üretimin desteklenmesi, insan sağlığına elverişli ürünlerin üretilmesi ülkemiz ve ülkemiz çiftçiliği için önem arz etmektedir" diye konuştu
Şimşek, yerli buğday tohumu üretiminin teşvik edilmesi, yerli tohumun doğru ve verimli üretiminin sağlanılması amacıyla sulu gübre tankı tedariği için proje hazırlığında olduklarını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:47 Kaynak: AA
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