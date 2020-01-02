Zara Ziraat Odası ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara Ziraat Odası ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Zara Ziraat Odası ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Zara Ziraat Odası Meclisi, 2020 yılı ilk toplantısını düzenledi.

Zara Ziraat Odası ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi, System.String[]

Zara Ziraat Odası Meclisi, 2020 yılı ilk toplantısını düzenledi.

Zara'da özel bir müzede bir araya gelen meclis üyeleri, gündem maddelerini görüştü.

Toplantıda; ucuz gübre, ucuz mazot, sosyal sorumluluk projeleri gibi konular görüşüldü.

Toplantı sonrası oda meclisi ve oda yönetimi genel değerlendirme yaptı, yaklaşık 150 yıllık ev eşyaları, el aletleri ve tarım ürünlerinin işlendiği ekipmanların yer aldığı kişisel müzede incelemelerde bulundular.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Oda Başkanı Zeki Şimşek, "Yaklaşık iki yıl önce meclis toplantılarımızı köylere taşıdık. Bu yılın ilk toplantısını da farklılık olması açısından İş İnsanı Cemalettin Temur beyin kurduğu özel müzede gerçekleştirdik." dedi.

Şimşek, "Toplantıda ana sınıfı çağı öğrencilerimize tarımı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla boya kitabı hazırlatılması, uygun fiyattan gübre temininin sağlanması, ucuz mazot anlaşması yapılması ve ilkini gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin devamının yapılması konuları görüşüldü. Toplantımızda ev sahipliği yaparak bizleri konuk eden, müzesinin kapısını açan iş insanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, iş insanları Mehmet Bağca, Şerafettin Yıldırım, Yusuf Ziya Kurt, Cengiz Koca, Erhan Ekici, oda meclisi ve yönetimi katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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