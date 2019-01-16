Son Dakika Haberleri: Zara Ziraat Odasından Değerlendirme Toplantısı

Zara Ziraat Odasından Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Zara Ziraat Odası tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odasından Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Zara Ziraat Odası tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Yanıkoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan, CHP İlçe Başkanı Aslan Karaman, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Gürsoy ile belediye başkan adayları katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaklaşan yerel seçimler öncesi ilçe protokolü, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adaylarının katılımıyla ilçenin gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Şimşek, "Katılımcılarımız ortak karar alınacak çalışmalar hakkında değerlendirme yapma imkanı buldular. Seçim bürolarından, reklam afiş ilan çalışmalarına, seçim araçlarından, seçmen listelerine bir çok konu masaya yatırıldı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:37:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara Ziraat Odasından Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]