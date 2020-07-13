Zara Ziraat Odasından üyelerine ücretsiz kantar hizmeti - Son Dakika

Zara Ziraat Odasından üyelerine ücretsiz kantar hizmeti

Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından üyelerine ücretsiz kantar hizmeti veriliyor.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından üyelerine ücretsiz kantar hizmeti veriliyor.

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Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, odaya ait sanayi sitesindeki tesislerde faaliyet gösteren 14 metre uzunluğunda, 60 tonluk elektronik tır kantarından odaya kayıtlı olan üyelerin ücretsiz hizmet alabileceğini belirtti.

Bayram öncesi hayvan sevkıyatlarında ve buğday tartımlarında kantarın ilçede ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Şimşek, "Odamıza üye çiftçilerimiz yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla ilçemizde sadece odamız bünyesinde bulunan kantardan ücretsiz yararlanabilirler." dedi.

Zeki Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara Ziraat Odasından üyelerine ücretsiz kantar hizmeti - Son Dakika
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