Zarafet ve şıklığın simgesi orkideler Dünya Kadınlar Günü için hazırlanıyor - Son Dakika

Zarafet ve şıklığın simgesi orkideler Dünya Kadınlar Günü için hazırlanıyor

06.03.2021 11:01
Zarafet ve şıklığın simgesi orkideler Dünya Kadınlar Günü için hazırlanıyor, System.String[]

Şıklık, zarafet, aşk ve sadakatin simgesi olarak kabul edilen orkideler, 8 Mart Kadınlar Günü için üretim tesislerden yola çıkmaya başladı.

Şıklık, zarafet, aşk ve sadakatin simgesi olarak kabul edilen orkideler, 8 Mart Kadınlar Günü için üretim tesislerden yola çıkmaya başladı.

Çiçek üretiminde Türkiye'nin söz sahibi illerinden biri olan Yalova, önemli günlerde sektörün yetiştirdiği çiçeklerle sevenleri mutlu ediyor.

Önemli günler için yoğun mesai harcayan üreticiler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için de yine yoğun bir temponun içerisine girdi.

Çiçekçiler, binbir emek vererek yetiştirdikleri orkideleri hazırlayıp satış için çiçek mezatlarına gönderiyor.

Tuğtekin Çiçekçilik firma yetkilisi Hülya Geren, AA muhabirine, 18 bin metrekarelik serada orkide üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Orkidenin üretiminin zor olduğunu, yılda bir kökten sadece bir defa ürün alınabildiğini dile getiren Geren, "Bütün yıl bakıyorsunuz ancak bir dal çiçek alabiliyorsunuz. Üretim ise kasım ayı sonu, aralık ayı ilk haftası gibi başlıyor. Çiçeklerimizin her bir dalını büyüdüğünde tek tek ipliyoruz. Uzarken yamulma olmaması, sağlıklı ve lekesiz olması için çok yoğun bir bakım yapılıyor. Aralığın ilk haftası gibi yavaş yavaş orkideleri kesmeye başlıyoruz." dedi.

-"Fazla üretim yapmamıza rağmen ancak iç piyasaya cevap verebiliyoruz"

Sevgililer Günü ile başlayan, Kadın Günü ile devam eden hareketliliğin mayıs ayı sonunda bittiğini aktaran Geren, serada yılda ortalama 140 bin adet orkide ürettiklerini söyledi.

Üretimin tamamen çiçek mezatlarına yönelik yapıldığını ve ilginin yüksek olduğuna vurgu yapan Geren, "Orkideye ilgi çok fazla. Biz bu kadar fazla üretim yapmamıza rağmen ancak iç piyasaya cevap verebiliyoruz. Her sattığımız çiçekten dolayı teşekkür alıyoruz. Bu çiçekler pahalı çiçekler. Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü gibi günlerde daha çok satış yapıyoruz. Asıl satışımız bu zamanda oluyor. Ayrıca bu günlere özel orkideden hediyelikler de yapılıyor ve mezata yollanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz kadınlar çiçek bekliyoruz. Bizim sevgiyle ürettiğimiz orkidelerimizin kadınlara, eşlerine mutluluk getirmesini diliyoruz. İnşallah bizim onlara gönderdiğimiz çiçekler mutluluk verir." sözlerine yer verdi.

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Yalova, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zarafet ve şıklığın simgesi orkideler Dünya Kadınlar Günü için hazırlanıyor - Son Dakika


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