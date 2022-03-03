Zaralı çiftçiler bilgilendirildi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde solucan gübresi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odası meclis odasında düzenlenen toplantıda SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, solucan gübresi üretimi ile ilgili yapılan çalışmaları ve gübrenin faydalarını anlattı, toprakta kullanımı konularında bilgi verdi.

Kimyasal gübrelerin toprağı öldürdüğüne değinen Tutar, "Uzun yıllar kullanılan kimyasal gübreler bitki tarafından alınamadığı gibi toprağın yapısı da bozulmakta, tuz oranı artmaktadır. Ülkemiz toprağını beslemek, organik tarım toprağına yeniden kavuşmak, toprağı sağlıklı hale getirmek amacıyla uzun yıllar yaptığımız çalışmalar neticesini verdi." dedi.

Sivas topraklarında birebir uygulama yaparak çiftçileri bilgilendirmeye devam edeceklerini belirten Tutar, "Üniversitemiz laboratuvarlarında toprak analizi yapılmaktadır. Tarlalardan alınacak numunelere bakılarak sıvı ve katı olarak hangi dönemlerde nasıl solucan gübresi kullanılması gerektiği konusunda isteyen her çiftçimize yardımcı olacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile çiftçiler katıldı.