Son Dakika Haberleri: Zaralı çiftçilere kara buğday desteği
Son Dakika Güncel Zaralı çiftçilere kara buğday desteği - Son Dakika

Zaralı çiftçilere kara buğday desteği

6 saat önce

Merkezi İstanbul'da bulunan Zaralı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZASİAD), Zara Ziraat Odası birlikteliğinde kara buğday ekimi yapacak.

Zaralı çiftçilere kara buğday desteği, System.String[]

Merkezi İstanbul'da bulunan Zaralı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZASİAD), Zara Ziraat Odası birlikteliğinde kara buğday ekimi yapacak.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "ZASİAD desteği ve odamız öncülüğünde 2020 yılında Zara merkez köyler, Bolucan, Eymir köyleri ile Şeyhmerzuban Mahallesinde 60 dönüm arazide ilk kara buğday ekimini gerçekleştireceğiz." dedi.

Gelecek yıl güz döneminde ilçe genelinde tüm köylerdeki çiftçilere kara buğday tohumunun ücretsiz dağıtılacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır ilçemizde üretimi yapılmayan kara buğdayın yeniden ekilerek yaygınlaşması amacıyla ZASİAD ile odamız arasında işbirliği sağlanarak, tohumlar çiftçilerimize ücretsiz verilecek. 500 metre mesafeye kadar yaban hayvanlarının yaklaşamadığı kara buğday, yazlık bir ürün olmakla beraber çölyak hastaları tarafından da tüketilmesi tavsiye ediliyor. Gübre kullanımına ihtiyaç duymayan kara buğday, ekmek üretiminde kullanıldığı gibi aynı zamanda arılar için de faydalı bir buğday türüdür. Kara buğday tohumu almak isteyen çiftçiler, çiftçi kayıt belgesi ile Zara Ziraat Odasına müracaat etmeleri gerekmektedir."

ZASİAD Başkanı Musa Kürkçü ise "Kara buğdayın ekim ve biçim masrafları Türk Traktör tarafından karşılanacak, alımı ise iş insanı Mutalip Çifci tarafından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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