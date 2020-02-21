Zaralı öğrencilere ülkelerini tanıttılar - Son Dakika
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Zaralı öğrencilere ülkelerini tanıttılar

7 saat önce

"Tohum Saç Dünya Yeşersin Ülke Tanıtım Günleri" projesi kapsamında Sivas'ın Zara ilçesini ziyaret eden Tanzanya ve Etiyopya uyruklu misafir öğrenciler, tanıtım programı düzenledi.

Zaralı öğrencilere ülkelerini tanıttılar, System.String[]

"Tohum Saç Dünya Yeşersin Ülke Tanıtım Günleri" projesi kapsamında Sivas'ın Zara ilçesini ziyaret eden Tanzanya ve Etiyopya uyruklu misafir öğrenciler, tanıtım programı düzenledi.


İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği'nin uyguladığı proje ile Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam-Hatip Lisesi'ndeki misafir öğrenciler, Zara ilçesini ziyaret etti.


Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün daveti üzerine ilçeyi ziyaret eden öğrenciler, Etiyopya ve Tanzanya ülkeleri hakkında bilgiler verdiler.


Program hakkında açıklama yapan Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, "Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen Tohum Saç Dünya Yeşersin Ülke Tanıtım Günleri projesi dahilinde ilçemize davet ettiğimiz Etiyopyalı ve Tanzanyalı misafir öğrenciler, ilk olarak İlçe Kaymakamımız Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası misafirlerimiz, okulumuz öğrencilerine ülkelerinin tanıtımını yaptılar" dedi. - SİVAS

Etiyopya, Tanzanya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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