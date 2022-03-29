Zaralı üreticilere 265 ton arpa dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde hayvan yetiştiricilerine 265 ton yemlik arpa dağıtıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satışı gerçekleştirilen ucuz maliyetli arpa dağıtımı için Zara Küçük Sanayi Sitesi Ziraat Odası tesislerinde dağıtım programı düzenlendi.

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, "Ziraat Odasının aracılık yaparak nakliye ve dağıtım sorumluluğunu üstlenmesi ile çiftçilerimize büyük bir kolaylık sağlanmıştır. Ucuz maliyetli yemlik arpa imkanından daha fazla üreticimizin faydalanması memnuniyet vericidir. Emeği geçen oda başkanımıza ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Besicilerimizin de verimli, kazançlı, bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek de "Köy gezilerimizde çok az sayıda besicimizin TMO tarafından satış ve dağıtımı gerçekleştirilen ucuz arpadan yararlanırken nakliye ve dağıtım konularında zorluk yaşadıklarını gördük. Çok sayıda da üreticimizin bu konudan haberdar olmadığını, olanların ise nakliye sıkıntısından dolayı yararlanamadığını öğrendik ve yetkililerle iletişime geçtik. TMO'nun Ziraat Odaları ile işbirliği yapabileceğinin bilgisi verilmesi üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 1300 ton talebin olduğu yemlik arpada 219 üreticimize 265 ton arpa dağıtımına başladık. Önümüzdeki aylarda da bu hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz, çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.