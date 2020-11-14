Zaralılar, belediyenin kurduğu internet sitesiyle ücretsiz kitap okuyabilecek - Son Dakika

Zaralılar, belediyenin kurduğu internet sitesiyle ücretsiz kitap okuyabilecek

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Zara Belediyesi, ilçe halkının sayfada bulunan kitaplardan ve deneme sınavlarından ücretsiz faydalanabileceği bir internet sitesi kurdu.

Zara Belediyesi tarafından hazırlatılan özel bir yazılımla ilçe halkına ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması ve eğitim desteği sağlanması amacıyla 'Zaraokuyor.com' isimli internet sitesi kuruldu. Kimliğinde Zara yazan öğrenci ve vatandaşların giriş yapabileceği sayfada yetişkinler ile çocuklar için birer adet okuma kitabı ile 4'er adet liselere geçiş ve üniversite sınavlarına hazırlık deneme sınavları yer alıyor.

Proje hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik; "Zaraokuyor.com sayfamızı değerli hemşehrilerimizin ve sevgili gençlerimizin hizmetine açmış bulunuyoruz. Sayfamızda, iki adet kitabımız bulunmakta. Bir tanesi yetişkinler için, 'Peygamberimizin Hayatı', diğeri çocuklarımız için 'Büyük Karanlığın Sırrı'. Her iki kitabımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınıdır. İki kategori üzerinden, kitap indirilebiliyor. Açıklayacağımız ileriki bir tarihte sınav yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerimize ve yetişkinlerimize birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat ve ilk 4 ile 10 arasına giren sevgili gençlerimize ve hemşehrilerimize sürpriz hediyelerimiz yer alacaktır" dedi.

Sınavlara belediye başkanı yakınlarının girebileceğini, fakat ödül alamayacağını belirten Çelik, "Zara Okuyor web sayfamızla sadece kitap okuma yarışması, çocukların kitaplara olan alışkanlıklarının geliştirilmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde LGS sınavı, üniversiteye hazırlık sınavı olmak üzere, 4 adet deneme sınavlarıyla da bu sistem üzerinden gençlerimizi buluşturacağız. Eğitime desteğimiz bu manada ileriki günlerde de, yıllarda da devam edecektir. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, eğitim hayatlarına bir nebze olsun katkı sağlamak manasında bu sistemi oluşturduk" şeklinde konuştu.