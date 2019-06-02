Zaralılar Zara Vakfı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi
48 dakika önce
Zaralılar, Zara Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Zaralılar, Zara Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Zaralılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(Zara Vakfı) tarafında Zara'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yıl da geni gerçekleşti. Zara Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Sivas
ve Sivas dışından çok sayıda Zaralı katıldı. İftar programı öncesinde konuşma yapan Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek
, Kasım ayı içerisinde vakıflarının yeri yönetiminin belirleneceğini ifade edip, "Görevlerde belli bir yerde kalmalı. Genç
ve göreve talip arkadaşlarımıza yer açmamız gerekiyor. Çünkü el elden, akıl akıldan üstündür. Bizler tabii ki bırakıp gitmeyeceğiz. Bizler görevi devralan arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz."dedi. - SİVAS
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