Zarar Gören Heykeller Onarıldı
18 dakika önce
Antalya'da Atatürk Caddesi ve Işıklar'da kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra eski yerlerine monte edildi.
Antalya
'da Atatürk Caddesi
ve Işıklar'da kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra eski yerlerine monte edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykellere, kimliği belirsiz kişiler tarafından verilen zararın izlerini tamamen sildi. Bazı bölümleri kırılıp, sprey boya ile boyanan heykeller, heykelleri yapan Heykeltıraş Nusret Demir tarafından sökülerek onarıldı. Bakım ve onarımı biten heykeller, aynı yerlerine monte edildi.
Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykeller, vatandaşların yanı sıra turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
"Seni Benim Annem Büyüttü" Cümlesini Duyunca Üvey Kardeşini Bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı
Ekrem İmamoğlu, Çılgın Projesini Açıkladı: Adını İkinci Metrobüs Koyduk
Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor