Zarar gören kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zarar gören kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika

Zarar gören kaldırımlar yenileniyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde zarar gören kaldırım taşlarını yenilemeye devam ediyor.

Zarar gören kaldırımlar yenileniyor, System.String[]

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde zarar gören kaldırım taşlarını yenilemeye devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif cadde ve sokaklarında tamir, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Taş örülü kaldırımların zamanla deforme olan ve kırılan kısımlarında tespit yapan ekipler, kullanım süresi dolan kaldırım taşlarını yenileri ile değiştiriyor. Uzunmustafa Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında yenilenen kaldırım taşları eskileri sökülerek hızla tamir edilirken ekipler, kaldırım taşlarının en çok araç parklarına bağlı olarak deforme olduklarına dikkat çekiyor. Ekipler, araç sürücülerinin kaldırıma park etmemelerinin hem yaya vatandaşların ulaşımına engel olmamak hem de kaldırım taşlarının uzun süreli kullanımı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tahdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:50 Tarsus'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
20:50 Yemen'deki Husilerden "ABD'ye karşı İran'a destek" açıklaması - Son Dakika
20:50 Muğla'daki cinayet davası sanığından "Ayağım takıldı" savunması - Son Dakika
20:50 Roma Kulübü, milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa da ulaştı - Son Dakika
20:50 ABD Başkanı Trump: "İran şu aşamada durulmuş görünüyor" - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tahdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:55:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zarar gören kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]