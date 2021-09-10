Zarar Gören Tarımsal Alanlar için Projeler geliştirildi - Son Dakika

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Orman yangınlarında zarar gören tarımsal alanlar ile ilgili mahalleler için her mahalleye özel tarım projeleri geliştirildi. Tarımda verimliliğin yükseltilmesini hedefleyen projelerde; bir yandan yangından zarar gören alanlar yeniden üretime kazandırılırken, diğer yandan çiftçimizin zararlarının telafi edilerek ürün verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Doğrudan tarımsal zarar gören 64 mahalledeki 2062 üreticimiz öncelikli olmak üzere, ilimizde kırsal alanlardaki tarımsal kalkınmayı hızlandırması öngörülen projelerle ilgili bilgi alan Vali Orhan Tavlı Muğla için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu, bu nedenle vatandaş odaklı projelerle çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması çalışmalarına hız verildiğini belirtti.

PROJELERİN DESTEKÇİSİ VE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Her projeye bir mühendis veya veteriner hekimin sorumlu olarak görevlendirildiğini, projelerin sürekli denetleneceğini belirten, yapılacak çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağını vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı,"Yangından zarar gören her üreticimizin mağduriyetini gidermek, zarar gören tarımsal alanları tekrar ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için yapılan çalışmaları destekleyeceğiz. Hazırlanan projelerin hepsini en küçük ayrıntısına kadar inceledik. Arz - talep dengesi gözetilerek belirlenen alanlar için de devam eden projelere Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Mevcut tarımsal potansiyeli destekleyecek, zarar gören alanları tekrar ekonomiye kazandıracak, alternatif gelir sağlayacak olan bu çalışmaları hazırlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.