ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI KURULAN TUZAKLARLA, FISTIKTA VERİM ARTIRILACAK - Son Dakika
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ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI KURULAN TUZAKLARLA, FISTIKTA VERİM ARTIRILACAK

12.04.2022 09:54

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı ağaçlarında zararlı böceklere karşı bahçelere feromon tuzaklar kuruluyor.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı ağaçlarında zararlı böceklere karşı bahçelere feromon tuzaklar kuruluyor. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, fıstık bahçelerinde zararlı böceklerle mücadele için bu sistemin kullanıldığın, böylelikle rekolte kaybının önlenip verimin artırılacağını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli gelir kaynaklarından olan Antep fıstığında ağaçlardaki zararlı böcekleri tespit eden ve çiftçinin buna göre ilaçlama yapmasını sağlayan feromon tuzakların kurulmasına başladı. 42 milyon fıstık ağacının olduğu Gaziantep'te, her yıl Nisan ayında ağaçlara asılan bu tuzaklar sayesinde zararlı böceklerin hangi ağaçta olduğu tespit edilerek ilaçlama yapılıyor.

'ÇİFTÇİNİN HABERCİSİ'

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, feromon tuzağın fıstık bahçelerinde ağaçlarda oluşan zararlılara karşı alınmış önlem olduğunu ifade etti. Tepe kurdu ve göz kurdu denilen zararlı böceklerin bu yöntemlerle hangi zamanda çıktığının takip edilerek ilaçlama yapılmasını sağladığını anlatan Çolak, "Gaziantep'te bu aylarda feromon tuzaklar fıstık ağaçlarına asılır. Yoğunluğuna göre ağaçlarda kimyasal ilaç kullanılması gerekiyor bunu tespit edebiliyoruz. Gerekmiyorsa ağaçlarımıza ilaç vermeden gözlerini ve verimini koruyabiliriz. Çiftçi için bu sistem çok iyi. Çünkü tepe kurduğunu ve dal güvesini öldürmek için zirai ilaç kanlandığımızda ağaçtaki faydalı böcekleri de öldürmüş oluyoruz. Feromon tuzakla ise sadece zararlıları yakalamış olacağız dedi.

'8 AĞAÇTA BİR UYGULANIR'

Fıstık yetiştiricilerinin gerekli tüm önlemleri alması gerektiğinin altını çizen Çolak, bu tür önlemlerin rekolte kaybını önleyip, verimi artıracağını dile getirdi. Feromon tuzakların fıstık ağaçları için önemli olduğunu belirten Çolak, sözlerini şöyle tamamladı "Çiftçilerimizi her zaman tarımsal yeniliklerle buluşturup onları bilgilendiriyoruz. Şu anda çiftçilerimiz de fıstık ağaçlarına feromon tuzaklarını bağlayarak ağaçlarındaki zararlı böcek sayısını tespit edip zirai ilaçlamaya başlayabiliyor. Feromon tuzakları aşağı yukarı 7-8 ağaca bir tane takılır. Çiftçilerimiz bu tuzakların nasıl hazırlanması gerektiğini öğrendiler. Su ve hafif oranda yağ katıldıktan sonra kapsül kısmına da feromon tuzak değimiz modüle el değdirmeden yerleştirilerek yerden 1 buçuk metre yükseklikteki ağacın dallarına asılır. Çiftçilerimiz sadece ara ara gelip bu tuzakları kontrol edecek yakalanan zararlı miktarına göre ağaçlarının bakımını yapabilecek." (DHA)

ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI KURULAN TUZAKLARLA, FISTIKTA VERİM ARTIRILACAK
ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI KURULAN TUZAKLARLA, FISTIKTA VERİM ARTIRILACAK
ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI KURULAN TUZAKLARLA, FISTIKTA VERİM ARTIRILACAK

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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