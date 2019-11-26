Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sona erdi (3)

TABURCU EDİLDİLER

Aksaray'da, açtığı zarftan çıkan tozdan etkilenip, hastaneye kaldırılarak, tedbir amaçlı karantina uygulanan İlyas Köse, eşi Emine Köse, çocukları Nisa Yağmur ve Kadir Nazım Köse ile komşuları Bahtışen Altın, sağlık sorununa rastlanılmayınca taburcu edildi.Köse ailesinin evindeki mührün ise toz üzerinde yapılan inceleme netleştikten sonra kaldırılacağı belirtildi.