Son Dakika Haberleri: Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon olmadığı tespit edildi
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Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon olmadığı tespit edildi

34 dakika önce

Nevşehir'de adliyeye gönderilen zarfın içinden çıkan tozun şarbon olmadığı tespit edildi.

Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon olmadığı tespit edildi, System.String[]
Nevşehir'de adliyeye gönderilen zarfın içinden çıkan tozun şarbon olmadığı tespit edildi.

Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden toz çıkmasının ardından adliyeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından teslim alınan zarf Ankara'da Hıfzısıhha kuruluna gönderildi. Hıfzısıhha kurulunda yapılan incelemelerin ardından zarfın içerisinde bulunan tozun şarbon olmadığı tespit edilirken toz maddenin ne olduğu konusunda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
AFAD, Nevşehir, Güncel
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