Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon olmadığı tespit edildi
34 dakika önce
Nevşehir'de adliyeye gönderilen zarfın içinden çıkan tozun şarbon olmadığı tespit edildi.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
'de adliyeye gönderilen zarfın içinden çıkan tozun şarbon olmadığı tespit edildi.
Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden toz çıkmasının ardından adliyeye AFAD
ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından teslim alınan zarf Ankara
'da Hıfzısıhha kuruluna gönderildi. Hıfzısıhha kurulunda yapılan incelemelerin ardından zarfın içerisinde bulunan tozun şarbon olmadığı tespit edilirken toz maddenin ne olduğu konusunda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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