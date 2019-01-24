Son Dakika Haberleri: Zargo Toure Baba Oldu

Zargo Toure Baba Oldu

50 dakika önce

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu.

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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu. Bordo-mavili takıma sezon başında transfer edilen savunma oyuncusu Zargo Toure ve eşi Fambaye Mbaye Toure çiftinin bu sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Zargo Toure ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin bu sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Trabzonspor Kulübü olarak Toure ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Sabah, Fransa, Trabzonspor, Kolo Toure, Güncel
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