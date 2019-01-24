Zargo Toure Baba Oldu
50 dakika önce
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu.
Trabzonspor
'un savunma oyuncusu Zargo Toure
baba oldu. Bordo-mavili takıma sezon başında transfer edilen savunma oyuncusu Zargo Toure ve eşi Fambaye Mbaye Toure çiftinin bu sabah Fransa
'nın Lorient
şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Zargo Toure ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin bu sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Trabzonspor Kulübü olarak Toure ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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