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Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

3 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.

Zargo Toure Gençlerbirliği'nde, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti.
Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı.
Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kolo Toure, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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