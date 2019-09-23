Son Dakika Haberleri: Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız
Son Dakika Ekonomi Haber

Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile ülkesi arasındaki gerginliğe dair, "Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.

Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile ülkesi arasındaki gerginliğe dair, "Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:32:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]