Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile ülkesi arasındaki gerginliğe dair, "Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile ülkesi arasındaki gerginliğe dair, "Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:00
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