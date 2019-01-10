Son Dakika Haberleri: Zarif: ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir

Zarif: ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir

23 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir.

Zarif: ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:15 

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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