Zarif: ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir
23 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:15
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