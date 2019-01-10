Zarif: ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi