Son Dakika Haberleri: Zarif: ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok
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Zarif: ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok

39 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok" dedi.

Zarif: ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:28 
Donald Trump, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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