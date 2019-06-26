Zarif: ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok
39 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok" dedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:28
Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump
'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok" dedi.
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