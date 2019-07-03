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Zarif: ABD'nin saldırganlığı Trump'la başlamadı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı.

Zarif: ABD'nin saldırganlığı Trump'la başlamadı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı. Cesaret, öngörü ve savaşa susamış B Takımı'na karşı direniş bunu sona erdirebilir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:47 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi
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