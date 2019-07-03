Zarif: ABD'nin saldırganlığı Trump'la başlamadı
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:47
Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump
'la başlamadı. Cesaret, öngörü ve savaşa susamış B Takımı'na karşı direniş bunu sona erdirebilir." açıklamasında bulundu.
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