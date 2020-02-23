Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika

Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Tahran'da bir araya geldi.

Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif ile Schallenberg'in nükleer anlaşma ve AB ülkelerinin bu konuyla ilgili adımlarını ele aldığı belirtildi.

Schallenberg'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geleceği bildirildi.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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