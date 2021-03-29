Zarif, bazı ülkelerin İran-Afganistan yakınlaşmasından rahatsız olduğunu savundu - Son Dakika

Zarif, bazı ülkelerin İran-Afganistan yakınlaşmasından rahatsız olduğunu savundu

29.03.2021 18:49
Zarif, bazı ülkelerin İran-Afganistan yakınlaşmasından rahatsız olduğunu savundu, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bazı ülkelerin İran- Afganistan yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bazı ülkelerin İran- Afganistan yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif, Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de yarın düzenlenecek " Asya'nın kalbi İstanbul Süreci Konferansı" öncesi Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmer ile bir araya geldi.

Zarif, isim vermeden bazı ülkelerin İran ile Afganistan arasındaki yakınlaşmadan rahatsızlık duyduğunu ve kamuoyunda yaptıkları karalama çabalarının da bunu gösterdiğini savundu.

Kaçakçılarla mücadele ve İran'daki Afganların varlığının daha şeffaf hale getirilmesi için birtakım kısıtlamalar uygulandığına işaret eden Zarif, Afganistan vatandaşlarının konsolosluk işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıların ise giderildiğini ifade etti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmer de iki ülke arasındaki ortak ekonomik komisyon toplantılarının devam etmesinin önemini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan, Afganistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zarif, bazı ülkelerin İran-Afganistan yakınlaşmasından rahatsız olduğunu savundu - Son Dakika


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