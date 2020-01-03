Zarif, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Zarif, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Zarif, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, BM Genel Sekreteri Guterres'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Süleymani'nin öldürülmesinin önlenemez sonuçlar doğuracağını yineledi.

Zarif, "Bu sonuçların tüm sorumluluğu terörist ABD rejiminindir." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres ise ABD saldırısının bölgedeki gerilimi artırmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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