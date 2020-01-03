Zarif, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Zarif, "Bu sonuçların tüm sorumluluğu terörist ABD rejiminindir." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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