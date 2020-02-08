Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü - Son Dakika

Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.

Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Pedersen Tahran'da buluştu.

Görüşmede Zarif ve Pedersen, Suriye'deki siyasi süreç ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Muhammed Cevad Zarif Suriye'deki krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ederken, Geir O. Pedersen ise Zarif'in yanı sıra İranlı diğer diplomatlarla da Suriye'deki gelişmeleri değerlenirdi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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