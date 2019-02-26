Zarif, Esed'in Tahran Ziyaretinden Habersizdi

İran Meclisi Tahran Milletvekili İlyas Hazreti, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Tahran ziyaretinden haberi olmadığını ve bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

İran Meclisi Tahran Milletvekili İlyas Hazreti, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Tahran ziyaretinden haberi olmadığını ve bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.



İran resmi haber ajansına (IRNA) konuşan Hazreti, "Dış politikayla ilgili önemli bir konudan Dışişleri Bakanı'nın haberdar olmaması çok kötü bir durum. Beşşar Esed Tahran'a geliyor ama Dışişleri Bakanı'nın (Zarif) bundan haberi yok. Bu çok kötü." dedi.



Ülke yetkililerinin yabancı yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde Dışişleri Bakanı'nın kesinlikle bulunması gerektiğini vurgulayan Hazreti, Esed'in İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle gerçekleştirdiği görüşmelerde Zarif'in bulunmadığının altını çizdi.



Zarif'in "dış siyaset alanındaki koordinasyon eksikliği ve çeşitli kurumların müdahalesinden" şikayetçi olduğunu dile getiren Hazreti, Ruhani'den İran Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmemesini istedi.



Hazreti ayrıca Zarif'in istifa nedenlerinden birinin "Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tasarısını onaylamaması" olduğunu belirterek, "Zarif, daha önce de aynı sebeple istifa etmişti. Bizim ülkemizde dışişleri bakanı, dış siyaset alanınında baştaki kişi değildir." şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.



Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.



Zarif'in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

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