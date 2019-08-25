Son Dakika Haberleri: Zarif G7 Zirvesinin yapıldığı Fransa kentinde
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Zarif G7 Zirvesinin yapıldığı Fransa kentinde

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine ulaştığı belirtildi.

Zarif G7 Zirvesinin yapıldığı Fransa kentinde, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine ulaştığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı.

Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağını ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:00 Kaynak: AA
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