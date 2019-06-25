Son Dakika Haberleri: Zarif: Hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız
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Zarif: Hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız

13 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.

Zarif: Hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23 
İran, Ekonomi
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