Zarif: Hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız
13 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.
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