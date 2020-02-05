Zarif ile Abbas ABD'nin sözde barış planını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zarif ile Abbas ABD'nin sözde barış planını görüştü - Son Dakika

Zarif ile Abbas ABD'nin sözde barış planını görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını görüştü.

Zarif ile Abbas ABD'nin sözde barış planını görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını görüştü.

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Zarif'ten telefon diplomasisi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde gündeme ilişkin son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Parti grubunda Erdoğan'ı kızdıran olay: Arkadaşlar acele etmeyin
Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı Hamaney: Yüzyılın anlaşması, Trump'tan önce ölecek Jordan Theodore'u eleştiren Ahmet Kandemir'e, Tuğba Theodore'dan sert tepki

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:02:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zarif ile Abbas ABD'nin sözde barış planını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]