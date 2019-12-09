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Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerini ele aldı.

Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Zarif ile Gani bir araya geldi.

İkili, görüşmede Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakerelerini ele aldı.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Afganistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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