Zarif'in açıklamasına tepki gösteren Hindistan, İranlı büyükelçiyi bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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Zarif'in açıklamasına tepki gösteren Hindistan, İranlı büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

6 saat önce

Hindistan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, ülkedeki Müslümanlara yönelik "organize şiddeti" kınaması üzerine İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Ali Çegeni'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Zarif'in açıklamasına tepki gösteren Hindistan, İranlı büyükelçiyi bakanlığa çağırdı, System.String[]

Hindistan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, ülkedeki Müslümanlara yönelik "organize şiddeti" kınaması üzerine İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Ali Çegeni'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bakanlığa çağrılan İranlı diplomat Çegeni'ye, Zarif'in açıklamalarından duyulan "hayal kırıklığı" iletildi.

Hint yetkililer, Zarif'in Hindistan'la ilgili görüşlerinin "haksız ve kabul edilemez" olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Hindistanlı Müslümanlara yönelik organize şiddeti kınıyor. Hint yetkililerden, tüm Hindistanlıların saadetini teminat altına almalarını ve anlamsız katliamların sürmesine izin vermemelerini istiyoruz. İzlenecek yol barışçıl müzakereye ve kanunların hakimiyetine dayanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı çıkan Müslümanlara yönelik saldırılarda başkent Yeni Delhi'de 47 kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de 27 Şubat'ta BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, Hindistanlı liderlere şiddeti önleme çağrısında bulunarak, "Diğer gruplar tarafından Müslümanlara yönelik saldırılara karşı polisin harekete geçmediğine ve barışçıl protestoculara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair gelen haberlerden endişeliyim." demişti.

Hindistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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