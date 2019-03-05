Son Dakika Haberleri: Zarif'in Esad'ın Tahran Ziyareti Sebebi ile İstifa Ettiği İddiası Güçlendi

Zarif'in Esad'ın Tahran Ziyareti Sebebi ile İstifa Ettiği İddiası Güçlendi

1 saat önce

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran'a düzenlediği ziyaretten haberdar olmaması sebebi ile istifa ettiği haberlerini doğruladığını iddia etti.

Zarif'in Esad'ın Tahran Ziyareti Sebebi ile İstifa Ettiği İddiası Güçlendi, System.String[]
İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran'a düzenlediği ziyaretten haberdar olmaması sebebi ile istifa ettiği haberlerini doğruladığını iddia etti.

İran merkezli bir haber ajansı, geçtiğimiz günlerde istifası reddedilen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifa gerekçesine dair bakanlıktan doğrulama geldiğini iddia etti. Ajans, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'ye dayandırdığı haberlerde Zarif'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran'a düzenlediği ziyaret hakkında bilgilendirilmemesi sebebi ile istifa ettiğine ilişkin haberlerin doğru olduğunu iddia etti. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

İran, Tahran, Politika
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