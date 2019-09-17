Son Dakika Haberleri: Zarif İngiliz mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü
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Zarif İngiliz mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü

48 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldıkları belirtildi.

Zarif İngiliz mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldıkları belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Zarif ile Raab bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, bakanların, ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanması, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri, bölgedeki gelişmeler ve Yemen'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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