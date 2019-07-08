Son Dakika Haberleri: Zarif: İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır
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Zarif: İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır

48 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif "İngiltere'nin, B takımı adına, İran'ın petrol yüklü tankerine kanun dışı şekilde el koyması korsanlıktır.

Zarif: İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif " İngiltere'nin, B takımı adına, İran'ın petrol yüklü tankerine kanun dışı şekilde el koyması korsanlıktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 
Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, İran, Ekonomi
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