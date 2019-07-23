Son Dakika Haberleri: Zarif: İran İngiltere'yle çatışma istemiyor
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Zarif: İran İngiltere'yle çatışma istemiyor

21 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran çatışma istemiyor ancak Basra Körfezi'nde bin 500 mil uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Burası bizim kara sularımız ve bunu koruyacağız." dedi.

Zarif: İran İngiltere'yle çatışma istemiyor, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran çatışma istemiyor ancak Basra Körfezi'nde bin 500 mil uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Burası bizim kara sularımız ve bunu koruyacağız." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Basra Körfezi, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:47 
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