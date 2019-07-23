Zarif: İran İngiltere'yle çatışma istemiyor
21 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran çatışma istemiyor ancak Basra Körfezi'nde bin 500 mil uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Burası bizim kara sularımız ve bunu koruyacağız." dedi.
İran
Dışişleri Bakanı Zarif, "İran çatışma istemiyor ancak Basra Körfezi
'nde bin 500 mil uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Burası bizim kara sularımız ve bunu koruyacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:47
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