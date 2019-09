Zarif, kanser tedavisi gören büyükelçisini

NEW Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan İran Dışişleri Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, New York'ta bir hastanede kanser tedavisi gören İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisini ziyaret etmesine izin verilmedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından, New York'ta bir hastanede kanser tedavisi gören İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi ile görüntülü konuşmasının fotoğraflarını paylaştı. Zarif, "Teknoloji sayesinde birkaç sokak ötedeki hastanede yatan 40 yıllık arkadaşım ve BM büyükelçimiz Ravanchi'yi görebildim." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunmasına rağmen ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve seyahat engeli nedeniyle sadece daimi temsilcilik ve BM binasının olduğu kısıtlı bir alana ve havalimanına gidip gelebiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise Amerikalı yetkililer, İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması halinde Zarif'in hastaneyi ziyaretine izin verileceğini söyledi.