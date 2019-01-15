Zarif: Kimse Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, (Irak'la) ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var." dedi.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, ( Irak
'la) ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı
Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir