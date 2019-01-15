Son Dakika Haberleri: Zarif: Kimse Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez

Zarif: Kimse Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, (Irak'la) ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var." dedi.

Zarif: Kimse Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, ( Irak'la) ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 

Dışişleri Bakanı, İran, Irak, Ekonomi
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