Son Dakika Haberleri: Zarif: savaşı ve terörü durdurun
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Zarif: savaşı ve terörü durdurun

35 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde yaptırımların artacağı mesajına yönelik, "ABD'nin İran'daki sıradan vatandaşlara yönelik hedeflediği bu ekonomik terörizm yasadışı. Savaşı ve terörü durdurun" ifadelerini kullandı.

Zarif: savaşı ve terörü durdurun, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde yaptırımların artacağı mesajına yönelik, "ABD'nin İran'daki sıradan vatandaşlara yönelik hedeflediği bu ekonomik terörizm yasadışı. Savaşı ve terörü durdurun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü yapılan kabine oturumunda yaptığı açıklamada, ABD'nin azami baskısı altında müzakerenin imkansız olduğunu ve müzakere için ABD'nin ekonomik teröre son vermesini gerektiğinin altını çizdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:51 Kaynak: DHA
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