Son Dakika Haberleri: Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki
Son Dakika Güncel Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika

Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD makamlarının İran halkına yönelik destek açıklamasını "utanç verici bir yalan" olarak nitelendirdi.

Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD makamlarının İran halkına yönelik destek açıklamasını "utanç verici bir yalan" olarak nitelendirdi.

Zarif, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD makamları ve AB ülkelerinin ülkede benzin zammına tepki olarak yapılan gösterilerle ilgili çağrılarını eleştirdi.

ABD'yi İran halkına karşı "ekonomik terörizm" uygulamak ve ilaç ile gıdaların hasta ve yaşlılara ulaşmasını engellemekle suçlayan Zarif, böyle bir rejimin İran halkını savunma iddiasında bulunamayacağını ifade etti.

Tahran yönetimini "protestocuların gösteri hakkına saygı duymaya" çağıran AB ülkelerine de tepki gösteren Zarif, "Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar İran Anayasasının halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bunun için İran'ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur." eleştirisinde bulundu.

AB ülkelerini "ABD'nin ekonomik terörizmine karşı hiçbir irade gösterememekle" suçlayan Zarif, söz konusu ülkelerin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için İran'da kamu düzeninin bozulmasına ve kaos oluşturulmasına destek verdiğini savundu. Zarif, "Bu ülkeler, yaptıkları tehlikeli kışkırtmaların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." görüşlerini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma gününden bu yana devam eden gösterilere destek vererek İran halkının yanında olduğunu açıklamıştı. Bazı AB ülkeleri de Tahran yönetimine gösteri hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'nin 150 çiftçiye yolladığı paraya, elektrik dağıtım şirketi icra yoluyla el koydu
AK Parti'nin yasa teklifi mecliste: Mahkemesiz ad ve soyad değişikliği yapılacak İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltı listesinde albaylar da var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 07:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]