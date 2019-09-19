Zarif'ten ABD ve Suudi Arabistan'a "savaş uyarısı"
6 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına cevap verdi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:25
Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı