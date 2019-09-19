Son Dakika Haberleri: Zarif'ten ABD ve Suudi Arabistan'a "savaş uyarısı"
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Zarif'ten ABD ve Suudi Arabistan'a "savaş uyarısı"

6 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına cevap verdi.

Zarif'ten ABD ve Suudi Arabistan'a

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına cevap verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:25 
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