Son Dakika Haberleri: Zarif'ten abd'ye eleştiri: arapların kanına karşı arap petrolü mü?
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Zarif'ten abd'ye eleştiri: arapların kanına karşı arap petrolü mü?

51 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından "Arapların kanına karşı Arapların petrol" başlığı ile yayınladığı mesajında ABD'nin Arap dünyasına dair politikalarını eleştirdi.

Zarif'ten abd'ye eleştiri: arapların kanına karşı arap petrolü mü?, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından "Arapların kanına karşı Arapların petrol" başlığı ile yayınladığı mesajında ABD'nin Arap dünyasına dair politikalarını eleştirdi.
Zarif mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Arapların kanına karşı Arapların petrolü/  ABD politikalarının dökümü:
- Yemen'e 4 yıl ayrım gözetmeden yapılan bombardıman
-100 bin ölü Yemenli
-20 milyon yetersiz beslenen Yemenli
-2.3 milyon kolera vakası
-Savaş suçluları için tam yetki
Bunlara karşı Yemenlilerin petrol tesislerine misilleme saldırısı 'kabul edilemez bir savaş nedeni' mi oluyor"


Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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