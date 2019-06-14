Zarif'ten ABD'ye 'sabotaj diplomasisi' suçlaması
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:13
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.
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