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Zarif'ten ABD'ye 'sabotaj diplomasisi' suçlaması

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.

Zarif'ten ABD'ye 'sabotaj diplomasisi' suçlaması, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:13 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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