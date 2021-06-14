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Zarif'ten İsrail'deki iktidar değişikliği için "saldırganlık üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceği" yorumu Açıklaması - Son Dakika

Zarif'ten İsrail'deki iktidar değişikliği için "saldırganlık üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceği" yorumu Açıklaması

14.06.2021 14:17
Zarif'ten İsrail'deki iktidar değişikliği için

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'de "değişim hükümeti" olarak tanımlanan Naftali Bennett liderliğindeki yeni hükümetin, "saldırganlık ve işgal üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceğini öğrenmesini umduğunu" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'de "değişim hükümeti" olarak tanımlanan Naftali Bennett liderliğindeki yeni hükümetin, "saldırganlık ve işgal üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceğini öğrenmesini umduğunu" belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu döneminin sona ermesini değerlendirdi.

Netanyahu döneminde Filistinlilere yapılan saldırıları hatırlatan Zarif, "Filistinlilere karşı başlatılan uzun bir savaş ve saldırı dönemi ile İran'a yönelik tehditlerden sonra zorba düştü. Gazze zafer işaretini yükseltiyor ve İran izzetli yürüyüşünü sürdürüyor. Belki ondan sonra gelenler, saldırganlık ve işgal üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceğini öğrenir." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu almış ve 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermişti.

İktidarı süresince nükleer programı nedeniyle İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerinde bulunan Netanyahu, İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözüm önerilerini baltalamış ve her fırsatta abluka altındaki Gazze'ye saldırılar başlatarak barış umutlarını ortadan kaldıran adımlar atmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, İşgal, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zarif'ten İsrail'deki iktidar değişikliği için 'saldırganlık üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceği' yorumu Açıklaması - Son Dakika


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