Son Dakika Haberleri: Zarif'ten netanyahu'ya yanıt: yalancı çoban ağlıyor
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Zarif'ten netanyahu'ya yanıt: yalancı çoban ağlıyor

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 'Tahran'ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail'in savaş için bahane aradığını söyledi.

Zarif'ten netanyahu'ya yanıt: yalancı çoban ağlıyor, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 'Tahran'ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail'in savaş için bahane aradığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail'in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak "Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor" yazdı. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli "İsrail'in gizli nükleer cephaneliği" başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.

B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı B-Takımı olarak tanımlayarak, "Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

NETANYAHU, İRAN'IN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRDİĞİ GİZLİ YERLERİ İFŞA ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.


İsrail, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
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