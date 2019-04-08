Zarif'ten Ruhani'ye Centcom'un Terör Listesine Alınması Önerisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) terör örgütleri listesine alınmasını önerdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) terör örgütleri listesine alınmasını önerdi.



ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten karşı hamle geldi.



İran devlet medyasında yer alan haberlere göre Zarif, aynı zamanda ülkenin Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı olan Cumhurbaşkanı Ruhani'ye CENTCOM'un terör örgütleri listesine alınmasını teklif etti.



Zarif, İran meclisinin çıkardığı "ABD'nin bölgedeki insan hakları ihlalleri ile maceraperest ve terörist adımlarıyla mücadele" kanunu uyarınca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, ABD'nin Batı Asya'da CENTCOM adıyla hareket eden askeri güçlerini İran'ın "terörist gruplar" listesine almasını önerdi.



ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı





ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.



Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verildi.



Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

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