Zarif'ten trump'a 'afganistan ve netanyahu' vurgusu
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik attığı bir sosyal medya mesajında, ABD'nin Afganistan'a girmesine sebep olanlardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.
İran Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump
'a yönelik attığı bir sosyal medya mesajında, ABD'nin Afganistan
'a girmesine sebep olanlardan birinin İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından Trump'a yönelik bir mesaj paylaştı. Zarif mesajında "Amerika'yı, Afganistan bataklığına itenlerden birinin Netanyahu olduğunu biliyor muydun? Senin de hala içenden çıkamadığın…Onun motto'su: Son ABD askerine kadar savaş" ifadelerini kullanarak bir de video yayınladı.
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