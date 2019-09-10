Son Dakika Haberleri: Zarif'ten trump'a 'afganistan ve netanyahu' vurgusu
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Zarif'ten trump'a 'afganistan ve netanyahu' vurgusu

49 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik attığı bir sosyal medya mesajında, ABD'nin Afganistan'a girmesine sebep olanlardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.

Zarif'ten trump'a 'afganistan ve netanyahu' vurgusu, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik attığı bir sosyal medya mesajında, ABD'nin Afganistan'a girmesine sebep olanlardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından Trump'a yönelik bir mesaj paylaştı. Zarif mesajında "Amerika'yı, Afganistan bataklığına itenlerden birinin Netanyahu olduğunu biliyor muydun? Senin de hala içenden çıkamadığın…Onun motto'su: Son ABD askerine kadar savaş" ifadelerini kullanarak bir de video yayınladı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Afganistan, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
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