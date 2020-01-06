Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü? - Son Dakika Dünya

Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabında, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar paylaşarak, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a hiç bu kadar insanı bir arada görüp görmediğini sordu.

Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'a "Hala bölgemize dair sana danışmanlık yapan palyaçoları dinlemek istiyor musun?" ve "Bu büyük ulusun ve halkının iradesini kırabileceğini hala hayal ediyor musun?" sorularını yönelterek, "ABD'nin Batı Asya'daki art niyetli varlığının sonu başladı" dedi


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:48 Kaynak: DHA
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